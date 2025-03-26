Jakobs döndü ama forma Eren'in

İsmail Jakobs'un sakatlığı sonunda tamamen geçti, ancak Beşiktaş ile oynanacak kritik derbi öncesi teknik direktör Okan Buruk'un tercihinin Eren Elmalı'dan yana olması bekleniyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Jakobs döndü ama forma Eren'in
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26 Mart 2025 11:19
Ismail Jakobs'un sakatlığı tamamen geçti. Ancak Okan Buruk'un Beşiktaş ile oynanacak derbide sol kanatta Eren Elmalı'ya şans vermesi bekleniyor.

Milli oyuncunun son dönemdeki formu ve Jakobs'un sakatlıktan yeni çıkması nedeniyle böyle bir karar alındı. 

Okan Buruk, Eren'in son haftalarda gösterdiği performanstan oldukça memnun. Türk sol bek, özellikle milli maç arasında Macaristan'a karşı sahada sergilediği mücadelesiyle dikkat çekti.

Jakobs ise sakatlıktan yeni çıkmışken, teknik ekip, oyuncunun henüz tam anlamıyla fiziksel zirveye ulaşmadığını ve risk almak istemediğini belirtiyor.

PERFORMANSI

Ismail Jakobs, ligde son olarak 21. haftada oynanan Konyaspor maçında 70 dakika sahada kalmış, ardından uzun bir süre forma giyememişti. Bu sezon Galatasaray ile 18 maça çıkan Senegalli oyuncu, 1 asistlik katkı yaptı. 
 
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