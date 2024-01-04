Jadon Sancho, Dortmund'a dönüyor

Manchester United'da kadro dışı kalan İngiliz oyuncu Jadon Sancho, eski kulübü Borussia Dortmund'a dönmeye hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Jadon Sancho, Dortmund'a dönüyor
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04 Ocak 2024 15:28
Manchester United'da kadro dışı kalan İngiliz oyuncu Jadon Sancho, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Sancho, Manchester United ve Borussia Dortmund kulüpleri arasındaki görüşmelerin nihayete ermesinin ardından Alman ekibinin hazırlık kampına hareket etmek için bekleyişe geçti.

Haberde, Dortmund'un Sancho'yu kiralayacağı ifade edilirken iki kulüp arasındaki görüşmelerin son aşamada olduğu aktarıldı.

2021 yılında Borussia Dortmund'dan Manchester United'a 85 milyon euro karşılığında transfer olan Jadon Sancho, Alman ekibi ile çıktığı 137 resmi maçta 50 gol 64 asist kaydetmişti.

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