Jack Grealish: "Guardiola bir dahi"

Manchester City forması giyen Jack Grealish, Inter finalinin ardından görüşlerini aktardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Jack Grealish: 'Guardiola bir dahi'
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11 Haziran 2023 00:31
Manchester City forması giyen Jack Grealish, Şampiyonlar Ligi zaferi sonrası görüşlerini aktardı.

İngiliz yıldız, "Hayatınız boyunca bunun için çalışıyorsunuz. Çok mutluyum. Berbat oynadım ama umurumda değil. Bu oyuncu grubuyla üçlemeyi kazanmak çok güzel" dedi.

Grealish ayrıca, "Beni tanıyan herkes futbolu ne kadar sevdiğimi biliyor ve hayatım boyunca bunun için çalıştım. Teknik direktörümüze, "Size teşekkür etmek istiyorum" dedim. Bana o kadar çok güvendi ki... O bir dahi."

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