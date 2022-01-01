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Ja 30 attı, Memphis'in galibiyet serisi 3'e çıktı!

Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant, ekibinin LA Clippers'ı 135-109 yendiği maçta 30 sayı kaydetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant, ekibinin LA Clippers'ı 135-109 yendiği maçta 30 sayı kaydetti.

Morant, geceyi 30 sayı, 7 ribaund ve 5 asistle tamamlayarak maçın en skorer ismi oldu:


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