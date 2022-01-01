SPORX ANA SAYFA
Puan Durumu
Fikstur
Videolar
Takımlar
Atlantik
Boston Celtics
Brooklyn Nets
New York Knicks
Philadelphia 76ers
Toronto Raptors
Merkez
Chicago Bulls
Cleveland Cavaliers
Detroit Pistons
Indiana Pacers
Milwaukee Bucks
Güney Doğu
Atlanta Hawks
Charlotte Hornets
Miami Heat
Orlando Magic
Washington Wizards
Güney Batı
Dallas Mavericks
Houston Rockets
Memphis Grizzlies
New Orleans Pelicans
San Antonio Spurs
Kuzey Batı
Denver Nuggets
Minnesota Timberwolves
Oklahoma City Thunder
Portland Trail Blazers
Utah Jazz
Pasifik
Golden State Warriors
Los Angeles Clippers
Los Angeles Lakers
Phoenix Suns
Sacramento Kings
Haberler
Haberler
Galeriler
Spor Haberleri
NBA
Ja 30 attı, Memphis'in galibiyet serisi 3'e çıktı!
Ja 30 attı, Memphis'in galibiyet serisi 3'e çıktı!
Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant, ekibinin LA Clippers'ı 135-109 yendiği maçta 30 sayı kaydetti.
Haber;
Sporx.com,
Fotoğraf;
NBA.com
Facebook
Twitter
E-Mail
Yorum Yaz
Morant, geceyi 30 sayı, 7 ribaund ve 5 asistle tamamlayarak maçın en skorer ismi oldu:
En çok okunanlar
CJ McCollum, 7 oyunculu takasta Pelicans'a gitti!
Indiana, Domantas Sabonis'i Sacramento'ya takasladı!
LeBron, Lakers'ta değişiklikler olabileceğini inkar etmedi!
NBA tarihinin en iyi 15 başantrenörü duyuruldu
Embiid: "Simmons dönebilir, ama kimseye bakıcılık yapamam"
Ana Sayfa
|
Bize Ulaşın
|
Künye
|
Kariyer
|
Mobil
|
About Us
|
Yasal Uyarı
|
Kurumsal
saniye içerisindeki otomatik olarak kapanacaktır.