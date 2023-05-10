Sacramento Kings'in eski point guardı Jason Williams, takımın kendisini 2001'de Mike Bibby ile takaslamasıyla daha iyi bir takım haline geldiğini itiraf etti.



Kings ekibinin bu seneden önce iyi bir playoff takımı olduğu en son dönem olan 2000'lerin başında, Chris Webber, Peja Stojakovic ve Bibby gibi isimlerin önderlik ettiği bir kadro bulunuyordu. Bibby Sacramento'ya gelmeden önce, takımın point guardı Williams'tı, fakat oynayış biçimi, Kings'in kendisini Memphis Grizzlies'e takas etmesine neden olmuştu.



Yakın zamanda 'All The Smoke' podcast'inde konuşan Williams, takasın Kings'i daha iyi bir takım yaptığını kabul etti:



"İlk başta berbattı çünkü Sacramento'dan cidden ayrılmak istemiyordum. Ama Bibby ve Kings'e selam ederim. Benden kurtulunca daha iyi oldular. Ve basketbolla ilgili bildiklerimden yola çıkarak şunu diyebilirim ki, o takım benden sonra daha iyiye gitmişti. Bibby'nin oyun tarzıyla Lakers'ı yenme şansları daha yüksekti."



'White Chocolate' lakaplı Williams eğlenceli ve heyecan verici bir oyuncu olmasına rağmen, 2000-01 sezonunda Kings için maç başına yalnızca 9.4 sayı ve 5.4 asist ortalamaları bulunuyordu. Bibby'nin gelişi, Williams'ın yaptığı top kaybı sayısını azaltırken, maç başına ekstra dört sayı daha eklemişti.



Bibby ile Kings ekibi 2002'de NBA Finallerine oldukça yaklaşmış olsa da, playofflarda Los Angeles Lakers tarafından elenmişti.





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