Ivan Toney'in MANU'dan istediği maaş belli oldu!

Manchester United'ın kadrosuna katmak istediği Brentfordlu Ivan Toney'in İngiliz ekibinden istediği maaş ortaya çıktı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Ivan Toney'in MANU'dan istediği maaş belli oldu!
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18 Nisan 2024 17:08
Premier Lig'de istediği sonuçları alamayan Manchester United, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

İngiliz devi, Brentford'un yıldız golcüsü Ivan Toney'i kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırırken, tecrübeli golcünün istediği maaş belli oldu.

İŞTE TALEP ETTİĞİ MAAŞ

The Sun'da yer alan haber göre; İngiliz golcü, MANU'dan yıllık yaklaşık 14 milyon euro talep ediyor. Bunun da Bruno Fernandes'in aldığı ücretten daha yüksek olduğu yazıldı.

Brentford ile sözleşmesi 2025'te sona erecek olan Ivan Toney için 80 milyon euro bonservis talep edildiği vurgulandı.

BAHİS SUÇUNDAN MEN YEDİ

Daha önce 25 Şubat 2017 ile 23 Ocak 2021 tarihleri arasında bahis yönetmeliğine aykırı eylemleri tespit edilen ve bunları itiraf eden 28 yaşındaki İngiliz santrforun, 8 ay men ve 50 bin sterlin para cezasına çarptırıldığı açıklanmıştı.

Cezasının bitiminden sonra sahalara yeniden dönen Toney, bu sezon 13 maçta forma giydi ve 4 gol, 1 asist yaptı.

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