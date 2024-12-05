İtalyan basını Dursun Özbek'i sayfalarına taşıdı

İtalyan spor basını, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayı manşetlerine taşıdı.

, Fotoğraf; AA
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İtalyan basını Dursun Özbek'i sayfalarına taşıdı
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05 Aralık 2024 16:24
İtalyan spor basını, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in "Galatasaray'ın hakkına, başarısına, puanlarına göz dikenlerin gözünü çıkarırım! El sürenlerin, elini kırarım!" sözlerini manşetlerine taşıdı.

İtalyanın köklü spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, Başkan Dursun Özbek'in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaları okuyucularına duyurdu. Dursun Özbek'in 'Galatasaray'a dokunanın elini kırarım' sözünü başlığa çıkan gazete, Özbek'in şu açıklamalarını paylaştı;

"Galatasaray'ın hakkına, başarısına, puanlarına göz dikenlerin gözünü çıkarırım! El sürenlerin, elini kırarım! Herkes verilen emeğe saygı duysun."




 
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