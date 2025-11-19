18 Kasım
Kosova-İsviçre
1-1
18 Kasım
İsveç-Slovenya
1-1
18 Kasım
Beyaz Rusya-Yunanistan
0-0
18 Kasım
İskoçya-Danimarka
4-2
18 Kasım
Bulgaristan-Gürcistan
2-1
18 Kasım
İspanya-Türkiye
2-2
18 Kasım
Avusturya-Bosna Hersek
1-1
18 Kasım
Romanya-San Marino
7-1
18 Kasım
Belçika-Linheştayn
7-0
18 Kasım
Galler-Kuzey Makedonya
7-1
18 Kasım
Irak-Birleşik Arap Emirlikleri
2-1
18 Kasım
Brezilya-Tunus
1-1

İsviçre ve Kosova, puanları paylaştı

2026 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu son hafta maçında Kosova, sahasında İsviçre ile 1-1 berabere kaldı.

calendar 19 Kasım 2025 01:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
İsviçre ve Kosova, puanları paylaştı
2026 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu son hafta maçında Kosova, sahasında İsviçre'yi konuk etti.

Fadil Vokrri'de oynanan mücadele 1-1 berabere sonuçlandı.

Karşılaşmada İsviçre'nin golünü 47. dakikada Ruben Vargas attı. Kosova'nın golünü ise 74. dakikada Florent Muslija kaydetti.

Grupta liderliği daha önce garantileyen İsviçre Dünya Kupası'na, Kosova da play-off etabına gidecek.
  
