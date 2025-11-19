2026 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu son hafta maçında Kosova, sahasında İsviçre'yi konuk etti.
Fadil Vokrri'de oynanan mücadele 1-1 berabere sonuçlandı.
Karşılaşmada İsviçre'nin golünü 47. dakikada Ruben Vargas attı. Kosova'nın golünü ise 74. dakikada Florent Muslija kaydetti.
Grupta liderliği daha önce garantileyen İsviçre Dünya Kupası'na, Kosova da play-off etabına gidecek.
