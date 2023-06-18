İstiklal Caddesi'ndeki Galatasaray bayraklarının sırrı ortaya çıktı

İstiklâl Caddesi'ni birkaç gündür Galatasaray bayrakları kaplıyordu. Sarı-Kırmızılı kulübün de sosyal medyadan paylaştığı o görüntülerin sırrı ortaya çıktı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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İstiklal Caddesi'ndeki Galatasaray bayraklarının sırrı ortaya çıktı
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18 Haziran 2023 11:18
İstanbul Taksim'deki ünlü İstiklâl Caddesi birkaç gündür Galatasaray bayraklarıyla dalgalanıyor.

Sarı-Kırmızılı kulübün sosyal medya hesapları da o bayrakları "Asmalı, Tünel, Pera; Beyoğlu aşık sana" notuyla ve "As bayrakları as" etiketiyle paylaşmıştı. İstiklâl'i süsleyen bu harika görüntünün perde arkası ortaya çıktı.

İstiklâl Caddesi'nde tam 2 kilometre boyunca yürüme yolunun üzerinde yer alan farklı ebatlardaki on bini aşkın bayrağı, Galatasaraylı taraftarların kendi bütçeleri ve emekleriyle astıkları öğrenildi. 

 
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