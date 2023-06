İstiklal Caddesi'ndeki Galatasaray bayraklarının sırrı ortaya çıktı

İstanbul Taksim'deki ünlü İstiklâl Caddesi birkaç gündür Galatasaray bayraklarıyla dalgalanıyor.Sarı-Kırmızılı kulübün sosyal medya hesapları da o bayrakları "Asmalı, Tünel, Pera; Beyoğlu aşık sana" notuyla ve "As bayrakları as" etiketiyle paylaşmıştı. İstiklâl'i süsleyen bu harika görüntünün perde arkası ortaya çıktı.İstiklâl Caddesi'nde tam 2 kilometre boyunca yürüme yolunun üzerinde yer alan farklı ebatlardaki on bini aşkın bayrağı, Galatasaraylı taraftarların kendi bütçeleri ve emekleriyle astıkları öğrenildi.