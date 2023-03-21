İşte voleybolda haftanın programı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 22. hafta karşılaşmaları çarşamba yapılacak.
Ligde haftanın programı şöyle:
14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Develi Belediyespor (Burhan Felek Vestel Voleybol)
15.30 Spor Toto-TÜRŞAD (TVF Başkent)
17.00 Hekimoğlu Global Connetc Travel BVI-Fenerbahçe HDI Sigorta ((Cengiz Göllü)
17.00 Tokat Belediye Plevne-Cizre Belediyespor (GOP Üniversite Salonu)
18.00 Halkbank-Altekma (TVF Başkent)
18.00 Arkas Spor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (İzmir Atatürk)
Ligde haftanın programı şöyle:
14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Develi Belediyespor (Burhan Felek Vestel Voleybol)
15.30 Spor Toto-TÜRŞAD (TVF Başkent)
17.00 Hekimoğlu Global Connetc Travel BVI-Fenerbahçe HDI Sigorta ((Cengiz Göllü)
17.00 Tokat Belediye Plevne-Cizre Belediyespor (GOP Üniversite Salonu)
18.00 Halkbank-Altekma (TVF Başkent)
18.00 Arkas Spor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (İzmir Atatürk)
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