İşte TFF seçimlerinin erkene alınması için toplanan imza

Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık seçimlerinin erkene alınması için düzenlenen imza kampanyasında toplanan toplam imza sayısı belli oldu.



TOPLAM İMZA 140'A ULAŞTI



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; TFF seçiminin erkene alınması için 120'si resmen TFF'ye ulaşan, 20'si noterde imzalanan ancak henüz TFF'ye iletilmeyen 140 imza toplandı.



Habere göre; Perşembe günü Kulüpler Birliği'nin yapacağı basın toplantısında noter huzurunda toplanan ıslak imzalı belgeler basınla paylaşılacak.



ERKEN SEÇİM İÇİN KAÇ İMZA GEREKLİ?



304 delegesi bulunan Türkiye Futbol Federasyonu'nun erken seçime gitmesi için delegelerin en az yüzde 40'ının imza vermesi gerekiyor. TFF'nin seçim tarihini erkene çekmesi için gereken kongreyi toplayacak rakamın 130 olması gerekiyor.





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