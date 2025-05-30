30 Mayıs
Galatasaray-Başakşehir
2-0
30 Mayıs
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1-2
30 Mayıs
Antalyaspor-Trabzonspor
0-2
30 Mayıs
Castellon-Real Zaragoza
3-037'
30 Mayıs
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30 Mayıs
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0-023'
30 Mayıs
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0-07'

İşte Süper Lig'de yeni sezonun başlama tarihi

Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglerde yeni sezon planlamasını açıkladı. Süper Lig'de yeni sezonun başlama tarihinin ardından ligin bitiş tarihi de belli oldu.

calendar 30 Mayıs 2025 20:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
İşte Süper Lig'de yeni sezonun başlama tarihi
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Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglerde 2025/26 sezonunun planlamalarını duyurdu.

Federasyonun internet sitesi üzerinden yapılan paylaşımda Süper Lig'de ligin ikinci yarısının başlangıcı ve sezonun bitiş tarihlerine yer verildi. Süper Lig'in başlama tarihi daha önce açıklanmıştı.


8 Ağustos 2025
Süper Lig başlama tarihi

22 Aralık 2025
Süper Lig ilk yarı bitiş tarihi

16 Ocak 2026
Süper Lig ikinci yarı başlama tarihi

17 Mayıs 2026
Süper Lig sezon bitiş tarihi

TFF'nin açıklamasında, "TFF Yönetim Kurulu, Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de 2025-2026 sezon planlamalarını belirledi. Buna göre, Trendyol Süper Lig 8, 9, 10, 11 Ağustos 2025 tarihlerinde başlayacak ve ligin ilk yarısı 19, 20, 21, 22 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalar ile sona erecek. İkinci yarı 16, 17, 18, 19 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalarla başlayacak ve sezon 17 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek." denildi.

Açıklama şu ifadelerle devam etti: "Trendyol 1. Lig'de sezon 8, 9, 10, 11 Ağustos 2025 tarihlerinde başlayacak ve 26, 27, 28, 29 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalar sonrasında devre arası verilecek. İkinci yarı 9, 10, 11, 12 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalarla başlayacak ve normal sezon 2 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek. Trendyol 1. Lig'de 7, 26, 30 ve 34. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak. Nesine 2. Lig'de sezon, 23 Ağustos 2025 tarihinde başlayacak ve ilk yarı 19 takımla oynanan grupta 21 Aralık 2025, 18 takımla oynanan grupta ise 14 Aralık 2025 tarihinde sona erecek."

Profesyonel liglerdeki sezon planlamasıyla ilgili paylaşım şu ifadelerle tamamlandı: "İkinci yarı 10 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve normal sezon 25 Nisan 2026 tarihinde sona erecek. Nesine 2. Lig'de 19 takımlı grupta 13, 23, 30, 32 ve 35. hafta müsabakaları, 18 takımlı grupta ise 21 ve 29. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.Nesine 3. Lig'de sezon, 6 Eylül 2025 tarihinde başlayacak ve ilk yarı 14 Aralık 2025 tarihinde sona erecek. İkinci yarı 10 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve normal sezon 18 Nisan 2026 tarihinde sona erecek. Nesine 3. Lig'de 26. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de sezon sonunda oynanacak olan play-off müsabakalarına ilişkin tarihler daha sonra ilan edilecek."


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