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İşte Süper Lig'de haftanın hakemleri!

Süper Lig'de 37. hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı.

calendar 22 Mayıs 2025 11:09 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2025 11:29
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İşte Süper Lig'de haftanın hakemleri!
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

24 Mayıs Cumartesi:

16.00 ikas Eyüpspor-Onvo Antalyaspor (Oğuzhan Aksu)

19.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Fatih Tokail)

19.00 Göztepe-Galatasaray (Batuhan Kolak)

25 Mayıs Pazar:

19.00 Bellona Kayserispor- Sipay Bodrum FK (Kadir Sağlam)

19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor (Atilla Karaoğlan)

19.00 RAMS Başakşehir-Adana Demirspor (Gürcan Hasova)

19.00 Trabzonspor-Reeder Samsunspor (Ozan Ergün)

19.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Halil Umut Meler)

26 Mayıs Pazartesi:

20.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe (Yiğit Arslan)


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