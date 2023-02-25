İşte Şenol Güneş'in istediği tek transfer

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yönetime sadece bir transferin daha kendisine yeteceğini iletti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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İşte Şenol Güneş'in istediği tek transfer
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25 Şubat 2023 09:43
Beşiktaş'ta transfer döneminde takıma dahil olan 5 ismin ardından teknik direktör Şenol Güneş ve sportif direktör Ceyhun Kazancı, bir durum değerlendirme toplantısı yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, tek eksiğinin sol bek olduğunu bildirdi.

Masuaku'dan memnun olmayan, Umut Meraş'ı da yetersiz bulan Güneş'in buraya mutlaka takviye istediği belirtildi. Rosier'e alternatif olarak Onur Bulut'un gelmesini olumlu bulan Kartal'ın hocası, Maxim'in de kontenjana takılmayacak olması nedeniyle oldukça alternatifli kadroya kavuştu.

KARAR GÜNÜ

Spor Toto Süper Lig'de 26 Şubat Pazar akşamı Vodafone Park'ta Antalyaspor'la oynanacak erteleme maçında yeni transferlerin yanı sıra sarı kart cezalısı Masuaku da forma giyemeyecek. Şenol Güneş, Masuaku'nun yokluğunda sol bekte Umut Meraş veya Tayfur Bingöl'e şans tanıyacak. Güneş'in bugün yapılacak taktik çalışmadan sonra kararını vereceği belirtildi.



 
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