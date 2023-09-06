İşte Kayserispor'un yeni hocası

Trednyol Süper Lig ekibi Mondihome Kayserispor, Recep Uçar ile anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İşte Kayserispor'un yeni hocası
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06 Eylül 2023 21:26
Kayserispor yeni teknik direktörü için kararını verdi.

BeIN Sports'un haberine göre; teknik direktör Çağdaş Atan'ın takımdan ayrılışı sonrasında yeni hocası Recep Uçar oldu.

Süper Lig'de son olarak Ümraniyespor'u çalıştıran Recep Uçar çıktığı 97 maçta takımı ile 1.53'lük puan ortalaması tutturmuştu.

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