İşte Kayserispor'un yeni hocası

Kayserispor yeni teknik direktörü için kararını verdi.
BeIN Sports'un haberine göre; teknik direktör Çağdaş Atan'ın takımdan ayrılışı sonrasında yeni hocası Recep Uçar oldu.
Süper Lig'de son olarak Ümraniyespor'u çalıştıran Recep Uçar çıktığı 97 maçta takımı ile 1.53'lük puan ortalaması tutturmuştu.
BeIN Sports'un haberine göre; teknik direktör Çağdaş Atan'ın takımdan ayrılışı sonrasında yeni hocası Recep Uçar oldu.
Süper Lig'de son olarak Ümraniyespor'u çalıştıran Recep Uçar çıktığı 97 maçta takımı ile 1.53'lük puan ortalaması tutturmuştu.