İşte Icardi'nin sinirlendiği olay

Hatayspor maçının ardından Galatasaray'ın İspanyol futbolcusu Juan Mata, taraftarların 3'lü isteğini kırmadı.



Kale arkasındaki tribünlere giden 34 yaşındaki futbolcu, taraftarlara 3'lü çektirdi. Daha sonra futbolcular galibiyet sevincini hep beraber yaşadı.



Sevince katılmayarak soyunma odasının yolunu tutan Mauro Icardi'nin 4-0'dan sonra takımın frene basmasına sinirlendiği öğrenildi.



TARAFTARI MEST ETTİ



Hırsı ve isteği nedeniyle sosyal medyada Galatasaraylı taraftarların övgü yağmuruna tuttuğu Arjantinli yıldızın bu nedenle direkt tünele doğru hareket ettiği kulübe yakın kaynaklar tarafından gelen haberler arasında.



