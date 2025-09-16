İşte haftanın VAR kayıtları!

TFF, Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.
BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI
Beşiktaş - Başakşehir maçında Orkun Kökçü'nün kırmızı kartı
VAR: "Potansiyel kırmızı kart için sana sahada inceleme öneriyorum."
Hakem Alper Akarsu: "Oynatabilirsin. O kalabalıkta bir şey görmedim. Net bir açın var mı vuruşla ilgili, gösterir misin buradan göremedim."
VAR: "Açıyı değiştir. Yüzüne geldiğini göster."
Hakem Alper Akarsu: "Tamam gördüm. 10 numara."
FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI
Fenerbahçe - Trabzonspor maçında Trabzonspor'un iptal edilen golü
VAR: "Ozan hocam, VAR konuşuyor. App'deki faul için sana sahada inceleme öneriyorum. Önce temas noktasını göstereceğim."
Hakem Ozan Ergün: "Evet görüyorum temas noktasını."
VAR: "Şu anda temas noktası. Şimdi loop'ta oynatıyorum."
Hakem Ozan Ergün: "App'de gösterir misin?"
VAR: "Hemen onu da gösteriyorum."
Hakem Ozan Ergün: "Tamam golü iptal ediyorum. 30 numaraya sarı kart gösteriyorum ve orta sahada Fenerbahçe lehine faul ile başlıyorum."
Fenerbahçe - Trabzonspor maçındaki Okay Yokuşlu'nun kırmızı kartı
VAR: "Potansiyel bir kırmızı kart için sana sahada inceleme öneriyorum. Temas noktasını göreceksin."
Hakem Ozan Ergün: "Başka açı var mı, diğer taraftan görebileceğim bir açı."
VAR: "VAR, oradan da göstereceğim. Diğer açıdan da verir misin? Burada bileğin burkulduğunu görüyorsun."
Hakem Ozan Ergün: "Görüyorum şimdi buradan. Tamamdır benim için. Sarı kartı iptal ediyorum. 5 numara kırmızı kart."
