16 Eylül
Athletic Bilbao-Arsenal
0-2
16 Eylül
PSV Eindhoven-Union St.Gilloise
1-3
16 Eylül
Tottenham-Villarreal
22:00
16 Eylül
Benfica-Qarabag FK
22:00
16 Eylül
Juventus-B. Dortmund
22:00
16 Eylül
Real Madrid-Marsilya
22:00
16 Eylül
Sheffield Wednesday-Grimsby Town
0-07'
16 Eylül
C.Palace-Millwall
22:00
16 Eylül
Brentford-Aston Villa
22:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
16 Eylül
Helmond-Jong FC Utrecht
1-0DA
16 Eylül
MVV Maastricht-FC Den Bosch
2-2DA
16 Eylül
TOP Oss-VVV-Venlo
1-0DA
16 Eylül
RKC Waalwijk-Vitesse
1-0DA
16 Eylül
SVG Reichenau-Wolfsberger AC
0-6
16 Eylül
Torpedo Moscow-Kazan
0-0IPT
16 Eylül
FC Orenburg-Kazan
4-2
16 Eylül
Akron Togliatti-Lokomotiv Moscow
1-3
16 Eylül
Nizhny Novgorod-Dynamo Makhachkala
1-0DA
17 Eylül
Atletico GO-Avai FC
01:30
17 Eylül
Chapecoense-Athletico Paranaense
03:35
16 Eylül
Helsingborg-Landskrona BoIS
0-088'

İşte haftanın VAR kayıtları!

TFF, Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.

calendar 16 Eylül 2025 20:00 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2025 20:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
İşte haftanın VAR kayıtları!
TFF, Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI

Beşiktaş - Başakşehir maçında Orkun Kökçü'nün kırmızı kartı

VAR: "Potansiyel kırmızı kart için sana sahada inceleme öneriyorum."


Hakem Alper Akarsu: "Oynatabilirsin. O kalabalıkta bir şey görmedim. Net bir açın var mı vuruşla ilgili, gösterir misin buradan göremedim."

VAR: "Açıyı değiştir. Yüzüne geldiğini göster."

Hakem Alper Akarsu: "Tamam gördüm. 10 numara."

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI

Fenerbahçe - Trabzonspor maçında Trabzonspor'un iptal edilen golü

VAR: "Ozan hocam, VAR konuşuyor. App'deki faul için sana sahada inceleme öneriyorum. Önce temas noktasını göstereceğim."

Hakem Ozan Ergün: "Evet görüyorum temas noktasını."

VAR: "Şu anda temas noktası. Şimdi loop'ta oynatıyorum."

Hakem Ozan Ergün: "App'de gösterir misin?"

VAR: "Hemen onu da gösteriyorum."

Hakem Ozan Ergün: "Tamam golü iptal ediyorum. 30 numaraya sarı kart gösteriyorum ve orta sahada Fenerbahçe lehine faul ile başlıyorum."

Fenerbahçe - Trabzonspor maçındaki Okay Yokuşlu'nun kırmızı kartı

VAR: "Potansiyel bir kırmızı kart için sana sahada inceleme öneriyorum. Temas noktasını göreceksin."

Hakem Ozan Ergün: "Başka açı var mı, diğer taraftan görebileceğim bir açı."

VAR: "VAR, oradan da göstereceğim. Diğer açıdan da verir misin? Burada bileğin burkulduğunu görüyorsun."

Hakem Ozan Ergün: "Görüyorum şimdi buradan. Tamamdır benim için. Sarı kartı iptal ediyorum. 5 numara kırmızı kart."

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
