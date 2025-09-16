İşte haftanın VAR kayıtları!

TFF, Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.VAR: "Potansiyel kırmızı kart için sana sahada inceleme öneriyorum."Hakem Alper Akarsu: "Oynatabilirsin. O kalabalıkta bir şey görmedim. Net bir açın var mı vuruşla ilgili, gösterir misin buradan göremedim."VAR: "Açıyı değiştir. Yüzüne geldiğini göster."Hakem Alper Akarsu: "Tamam gördüm. 10 numara."VAR: "Ozan hocam, VAR konuşuyor. App'deki faul için sana sahada inceleme öneriyorum. Önce temas noktasını göstereceğim."Hakem Ozan Ergün: "Evet görüyorum temas noktasını."VAR: "Şu anda temas noktası. Şimdi loop'ta oynatıyorum."Hakem Ozan Ergün: "App'de gösterir misin?"VAR: "Hemen onu da gösteriyorum."Hakem Ozan Ergün: "Tamam golü iptal ediyorum. 30 numaraya sarı kart gösteriyorum ve orta sahada Fenerbahçe lehine faul ile başlıyorum."VAR: "Potansiyel bir kırmızı kart için sana sahada inceleme öneriyorum. Temas noktasını göreceksin."Hakem Ozan Ergün: "Başka açı var mı, diğer taraftan görebileceğim bir açı."VAR: "VAR, oradan da göstereceğim. Diğer açıdan da verir misin? Burada bileğin burkulduğunu görüyorsun."Hakem Ozan Ergün: "Görüyorum şimdi buradan. Tamamdır benim için. Sarı kartı iptal ediyorum. 5 numara kırmızı kart."