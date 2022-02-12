İşte Gomis'in ilk maç karnesi!

Galatasaray'da yeni transfer Bafetimbi Gomis, ilk maçına Kayserispor karşısında çıktı. İşte Fransız futbolcunun istatistikleri....

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İşte Gomis'in ilk maç karnesi!
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12 Şubat 2022 20:25
Galatasaray'a bir kez daha transfer olan Bafetimbi Gomis, ikinci döneminin ilk maçına Yukatel Kayserispor karşılaşmasında çıktı.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan ve 59 dakikada sahada kalan tecrübeli golcü, çabasıyla sarı-kırmızılı tribünlerden alkış aldı.

Gomis, 59. dakikada ise yerini Mustafa Muhammed'e bıraktı.

İşte Gomis'in Kayserispor maçındaki istatistikleri:

9: Pas
7: Şut
6: İsabetsiz Şut
1: Engellenen Şut
1: Yapılan Faul
1/3: İkili Mücadele
0/2: Hava Topu

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