İşte Gomis'in ilk maç karnesi!

Galatasaray'a bir kez daha transfer olan Bafetimbi Gomis, ikinci döneminin ilk maçına Yukatel Kayserispor karşılaşmasında çıktı.
Mücadeleye ilk 11'de başlayan ve 59 dakikada sahada kalan tecrübeli golcü, çabasıyla sarı-kırmızılı tribünlerden alkış aldı.
Gomis, 59. dakikada ise yerini Mustafa Muhammed'e bıraktı.
İşte Gomis'in Kayserispor maçındaki istatistikleri:
9: Pas
7: Şut
6: İsabetsiz Şut
1: Engellenen Şut
1: Yapılan Faul
1/3: İkili Mücadele
0/2: Hava Topu
Mücadeleye ilk 11'de başlayan ve 59 dakikada sahada kalan tecrübeli golcü, çabasıyla sarı-kırmızılı tribünlerden alkış aldı.
Gomis, 59. dakikada ise yerini Mustafa Muhammed'e bıraktı.
İşte Gomis'in Kayserispor maçındaki istatistikleri:
9: Pas
7: Şut
6: İsabetsiz Şut
1: Engellenen Şut
1: Yapılan Faul
1/3: İkili Mücadele
0/2: Hava Topu