İşte Genk'in Carlos Cuesta'yı satma sebebi

Galatasaray, Genk'ten Carlos Cuesta'yı 3.5 yıllığına renklerine bağladı. Sessiz sedasız bitirilen bu transferi, Genk'i yakından takip eden Belçikalı gazeteci Bob Faesen, yorumladı.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
İşte Fotomaç'a konuşan Bob Faesen'in Cuesta hakkında görüşleri;
"Kolombiya ile Copa America'ydı ve orada iyi iş çıkardı. O zamana kadar Genk'in merkez savunma ikilisi SmetsSadick'ti. İyi oynuyorlardı. Ancak yine de Carlos, süre aldığı her zaman sağlamdı. O iyi bir defans oyuncusu."
TORINO DA İSTEDİ
"Carlos, çok sağlam ve lider bir stoper oyuncusu. İkili mücadelelerde güçlü, topla oldukça iyi. Genel olarak iyi bir oyuncu. Olağanüstü bir şey değil ama Kolombiya'da ilk 11'de olması bir şeyler söylüyor."
"Carlos 2019'dan beri buradaydı. Burada seviliyordu ve herkes onun transferini hak ettiği konusunda hemfikirdi. Genk'te de yeni bir döngü başlamıştı. Torino transferin son gününde istedi ama transfer gerçekleşmedi. Kendisi G.Saray'dan teklif gelince ayrılmak istedi."
GENK ONU NEDEN SATTI?
"Genk yeni bir oluşum içine girdi. Uzun süredir buradaydı. Oyuncu yaz aylarında ayrılacaktı ama olmadı. O da bu ayrılığın olacağını o dönem anlamıştı."
"Yine de kulüp sezon sonuna kadar onu tutmak istiyordu ama 8 milyon euro bonservis, hem de ayrılmak isteyen yedek bir oyuncu için iyi miktar"
İşte Fotomaç'a konuşan Bob Faesen'in Cuesta hakkında görüşleri;
"Kolombiya ile Copa America'ydı ve orada iyi iş çıkardı. O zamana kadar Genk'in merkez savunma ikilisi SmetsSadick'ti. İyi oynuyorlardı. Ancak yine de Carlos, süre aldığı her zaman sağlamdı. O iyi bir defans oyuncusu."
TORINO DA İSTEDİ
"Carlos, çok sağlam ve lider bir stoper oyuncusu. İkili mücadelelerde güçlü, topla oldukça iyi. Genel olarak iyi bir oyuncu. Olağanüstü bir şey değil ama Kolombiya'da ilk 11'de olması bir şeyler söylüyor."
"Carlos 2019'dan beri buradaydı. Burada seviliyordu ve herkes onun transferini hak ettiği konusunda hemfikirdi. Genk'te de yeni bir döngü başlamıştı. Torino transferin son gününde istedi ama transfer gerçekleşmedi. Kendisi G.Saray'dan teklif gelince ayrılmak istedi."
GENK ONU NEDEN SATTI?
"Genk yeni bir oluşum içine girdi. Uzun süredir buradaydı. Oyuncu yaz aylarında ayrılacaktı ama olmadı. O da bu ayrılığın olacağını o dönem anlamıştı."
"Yine de kulüp sezon sonuna kadar onu tutmak istiyordu ama 8 milyon euro bonservis, hem de ayrılmak isteyen yedek bir oyuncu için iyi miktar"