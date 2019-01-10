İşte Galatasaray'ın Michy Batshuayi teklifi

KİRALAMA BEDELİ OLMASIN!



G.Saray yönetimi de Belçikalı forvetin bonservisini elinde bulunduran Chelsea ile resmen masaya oturdu. Sarı-Kırmızılılar, Batshuayi 'yi kiralama bedeli olmadan sezon sonuna kadar kadroya katmak istiyor

Belçikalı bu sezon 997 dakika sahada kaldı. Batshuayi de Valencia'dan ayrılmak istiyor.

Eren ile yollarını ayırıp 2 forvet transferi yapacak olan G.Saray'da listenin ilk sırasında yer alan Michy Batshuayi için çalışmalar hızlandı.Marcao ve Emre'nin ardından yeni golcüyü de bir an önce takıma kazandırmak isteyen sarıkırmızılı idareciler, Valencia'da kiralık forma giyen Belçikalı ile temasa geçti. Bonservisi Chelsea'de olan Batshuayi'yi İspanyol kulübü geri göndermek istiyor. Ancak İngiliz ekibi kabul etmiyor.Gelişmeleri takip eden ve Chelsea'ye aynı şartlarda 1.5 yıllık kiralama teklifi sunan G.Saray, gelecek yanıtı bekliyor.Bu sezon İspanya'da 23 maçta 3 gol atan Batshuayi için Valencia Teknik Direktörü Marcelino,dedi.Yönetimin yıldız futbolcuya yarım devre için 2 milyon Euro ödemeye hazır olduğu da belirtiliyor.Bu arada G.Saray'ın Al-Ahli'de forma giyen Suriyeli santrfor Omar Al-Soma ile de ilgilendiği gelen haberler arasında yer alıyor