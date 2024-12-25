İşte Fenerbahçe'nin stoper listesi

Stoper arayan Fenerbahçe'nin listesinde Mario Hermoso, Aymeric Laporte, Olivier Boscagli ve Harry Maguire yer alıyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Imago
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İşte Fenerbahçe'nin stoper listesi
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25 Aralık 2024 09:23
Anderson Talisca ile büyük ölçüde anlaşarak yıldız transfer hamlesini gerçekleştiren Fenerbahçe Yönetimi rotasını stopere çevirdi. Bu bölgede sorun yaşamak istemeyen sarı-lacivertli idareciler devre arasında defansa iki takviye yapacak. Stoper için 4 aday belirlendi.

Listenin başına Roma'dan Mario Hermoso yazıldı. Mourinho'nun da transferine onay verdiği 29 yaşındaki stopere imza attırmak isteyen yönetimin, oyuncunun da daha fazla süre alacağı bir takıma gitmek için Roma'dan ayrılmak istemesi elini güçlendirdi.

Sportif Direktör Branco ve idareciler listeye ayrıca PSV Eindhoven'da forma giyen Fransız stoper Olivier Boscagli ile Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da görev yapan İspanyol yıldız Aymeric Laporte'yi aldı.

BOSCAGLI, LAPORTE

Yönetimin, Boscagli'nin sezon sonunda sözleşmesi bitecek olması nedeniyle oyuncuyu ikna etmek için yoğun çaba gösteriyor. Ayrıca Al Nassr ile Anderson Talisca için yapılan görüşmelerde Laporte'nin de şartlarını sorduğu ortaya çıktı.

MAGUIRE PLANI

Yönetim bu üç ismin ikisinden olumlu sonuç alamaması halinde Manchester United ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Harry Maguire'e yönelecek.

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