İşte Fenerbahçe'nin Luis Suarez için teklifi!

Atletico Madrid'e veda eden ve şu an boşta olan Luis Suarez için Fenerbahçe açıklaması geldi.



İspanya'dan AS gazetesine konuşan menajer Marco Kırdemir, sarı-lacivertlilerin Uruguaylı futbolcuya yıllık 6 milyon euro teklif ettiğini söyledi.



Kırdemir, "Suarez'e teklifler getiriyorum. Bu nedenle, onunla sürekli iletişim halindeyiz. Suarez'in teklifler aldığını biliyorum, Fenerbahçe onunla direkt temasa geçti ve yıllık 6 milyon euro teklif ettiler. Ama Suarez bu teklifi geri çevirdi." ifadelerini kullandı.



35 yaşındaki futbolcunun İtalya'da forma giymek istediğini söyleyen Marco Kırdemir, "İtalya'dan iki teklif aldı. Bunlardan bir tanesi Monza'dan. Monza 4 milyon euro teklif etti ama imaj haklarıyla birlikte bu rakam yükselecek" dedi.









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