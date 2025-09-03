İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosu

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Fenerbahçe, kadrosunu UEFA'ya bildirdi.
Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadroda; Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Ognjen Mimovic, Bartuğ Elmaz, Levent Mercan, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder ve Emre Mor yer almadı.
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş, 3 hafta sonra takımla çalışmalara başlayacak. 31 yaşındaki futbolcu, bu yüzden UEFA listesine yazılmadı.
Fenerbahçe'de yeni transferler; Ederson, Edson Alvarez, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Dorgeles Nene, kadroda yer aldı.
İşte kadro:
Ederson
İrfan Can Eğribayat
Tarık Çetin
Çağlar Söyüncü
Yiğit Efe Demir
Mert Müldür
Jayden Oosterwolde
Nelson Semedo
Milan Skriniar
Archie Brown
İsmail Yüksek
Fred
Edson Alvarez
İrfan Can Kahveci
Sebastian Szymanski
Oğuz Aydın
Talisca
Kerem Aktürkoğlu
Jhon Duran
Youssef En-Nesyri
Marco Asensio
Cenk Tosun
Dorgeles Nene
FENERBAHÇE'NİN FİKSTÜRÜ
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Fenerbahçe'nin lig aşaması fikstürü belli oldu.
Sarı-lacivertli takım, Avrupa Ligi'ndeki ilk hafta maçında 24 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb ile karşılaşacak.
Fenerbahçe, lig aşamasının son mücadelesinde ise 29 Ocak 2026 Perşembe günü Romanya temsilcisi FCSB'ye konuk olacak.
Monako'daki Grimaldo Forum'da gerçekleştirilen kura çekiminde sarı-lacivertliler, Aston Villa (İngiltere), Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Ferencvaros (Macaristan), Viktoria Plzen (Çekya), Nice (Fransa), FCSB (Romanya), Stuttgart (Almanya) ve Brann (Norveç) ile eşleşmişti.
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde maç takvimi şöyle:
24 Eylül Çarşamba TSİ 22.00: Dinamo Zagreb-Fenerbahçe
2 Ekim Perşembe TSİ 19.45: Fenerbahçe-Nice
23 Ekim Perşembe TSİ 19.45: Fenerbahçe-Stuttgart
6 Kasım Perşembe TSİ 23.00: Viktoria Plzen-Fenerbahçe
27 Kasım Perşembe TSİ 20.45: Fenerbahçe-Ferencvaros
11 Aralık Perşembe TSİ 23.00: Brann-Fenerbahçe
22 Ocak 2026 Perşembe TSİ 20.45: Fenerbahçe-Aston Villa
29 Ocak 2026 Perşembe TSİ 23.00: FCSB-Fenerbahçe
