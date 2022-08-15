İşte Fenerbahçe Itoudis'in teknik ekibi

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Dimitris Itoudis'in teknik ekibinde görev yapacak isimler açıklandı.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Beko'nun teknik kadrosunda Stefanos Dedas ve Erdem Bilmen'in yardımcı antrenör olarak görev yapacağı belirtildi. Ekipte kondisyoner Kostas Chatzichristos ve fizyoterapist Kosmas Kontogiannis de yer alacağı kaydedildi.



Fenerbahçe Beko'nun 2022-2023 sezonu teknik kadrosu şu şekilde oluştu:



Takım Menajeri: Cenk Renda



Başantrenör: Dimitris Itoudis



Yardımcı antrenörler: Stefanos Dedas, Erdem Bilmen, Radovan Trifunovic, Alp Timuçin Yener



Kondisyonerler: Kostas Chatzichristos, İlker Belgutay



Takım doktoru: Ahmet Kulduk



Fizyoterapist: Rıza Özdemir, Berkay Güzel, Kosmas Kontogiannis



Masör: Yılmaz Mete, Faik Özköksal



Malzeme sorumlusu: Erkan Karaca





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