İşte Dakar Rallisi'nde 2. etapta zirvede yer alanlar

2023 Dakar Rallisi'nin 2. etabını, otomobil kategorisinde Katarlı Nasser Al-Attiyah, motosiklet sınıfında ABD'li Mason Klein kazandı.
Suudi Arabistan'da düzenlenen 45. Dakar Rallisi'nin 2. etabı, Kızıldeniz kıyısı ile El-Ula kenti arasındaki 430 kilometrelik parkurda yapıldı. Otomobil sınıfında birinciliği, 5 saat 26 saniyelik derecesiyle Toyota Gazoo takımından Al-Attiyah elde etti.
Erik Van Loon (Overdrive takımı), Katarlı pilotun 14 saniye arkasında 2'nci, 3 şampiyonluğu bulunan Carlos Sainz (Audi) ise liderin 5 dakika 5 saniye gerisinde 3. oldu.
Sainz böylece Dakar Rallisi'ni geçen yıl da dahil 4 kez kazanan Al-Attiyah'ın 2 dakika 12 saniye önünde genel klasman liderliğini sürdürdü.
8 şampiyonluğu bulunan Stephane Peterhansel'in (Audi) yanı sıra Sebastien Loeb (Bahreyn Raid) de yaşadığı sorunlar yüzünden büyük zaman kaybetti. Peterhansel, liderin 36 dakika 8 saniye, Loeb de 1 saat 21 dakika 43 saniye gerisine düştü.
Motosiklette zirveye Klein yerleşti
Motosiklet kategorisinde BAS World KTM takımı adına yarışan Mason Klein, 5 saat 23 dakika 4 saniyeyle Dakar Rallisi'ndeki ilk etap birinciliğine ulaştı.
ABD'li sürücüyü, Sebastian Bühler (Hero) 1 dakika 9 saniye, Skyler Howes da 1 dakika 13 saniye geriden takip etti.
Bu sonuçla Klein, 2 kez şampiyon Toby Price'ın (Red Bull KTM) 1 dakika 41 saniye önünde genel klasman liderliğine yükseldi.
Rallinin 3. etabı, yarın El-Ula ile Hail şehirleri arasındaki 447 kilometrelik parkurda düzenlenecek. 14 etap sürecek 2023 Dakar Rallisi, 15 Ocak'ta Dammam kentinde son bulacak.
Suudi Arabistan'da düzenlenen 45. Dakar Rallisi'nin 2. etabı, Kızıldeniz kıyısı ile El-Ula kenti arasındaki 430 kilometrelik parkurda yapıldı. Otomobil sınıfında birinciliği, 5 saat 26 saniyelik derecesiyle Toyota Gazoo takımından Al-Attiyah elde etti.
Erik Van Loon (Overdrive takımı), Katarlı pilotun 14 saniye arkasında 2'nci, 3 şampiyonluğu bulunan Carlos Sainz (Audi) ise liderin 5 dakika 5 saniye gerisinde 3. oldu.
Sainz böylece Dakar Rallisi'ni geçen yıl da dahil 4 kez kazanan Al-Attiyah'ın 2 dakika 12 saniye önünde genel klasman liderliğini sürdürdü.
8 şampiyonluğu bulunan Stephane Peterhansel'in (Audi) yanı sıra Sebastien Loeb (Bahreyn Raid) de yaşadığı sorunlar yüzünden büyük zaman kaybetti. Peterhansel, liderin 36 dakika 8 saniye, Loeb de 1 saat 21 dakika 43 saniye gerisine düştü.
Motosiklette zirveye Klein yerleşti
Motosiklet kategorisinde BAS World KTM takımı adına yarışan Mason Klein, 5 saat 23 dakika 4 saniyeyle Dakar Rallisi'ndeki ilk etap birinciliğine ulaştı.
ABD'li sürücüyü, Sebastian Bühler (Hero) 1 dakika 9 saniye, Skyler Howes da 1 dakika 13 saniye geriden takip etti.
Bu sonuçla Klein, 2 kez şampiyon Toby Price'ın (Red Bull KTM) 1 dakika 41 saniye önünde genel klasman liderliğine yükseldi.
Rallinin 3. etabı, yarın El-Ula ile Hail şehirleri arasındaki 447 kilometrelik parkurda düzenlenecek. 14 etap sürecek 2023 Dakar Rallisi, 15 Ocak'ta Dammam kentinde son bulacak.
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