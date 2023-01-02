İşte Dakar Rallisi'nde 2. etapta zirvede yer alanlar

2023 Dakar Rallisi'nin 2. etabını, otomobil kategorisinde Katarlı Nasser Al-Attiyah, motosiklet sınıfında ABD'li Mason Klein kazandı.



Suudi Arabistan'da düzenlenen 45. Dakar Rallisi'nin 2. etabı, Kızıldeniz kıyısı ile El-Ula kenti arasındaki 430 kilometrelik parkurda yapıldı. Otomobil sınıfında birinciliği, 5 saat 26 saniyelik derecesiyle Toyota Gazoo takımından Al-Attiyah elde etti.



Erik Van Loon (Overdrive takımı), Katarlı pilotun 14 saniye arkasında 2'nci, 3 şampiyonluğu bulunan Carlos Sainz (Audi) ise liderin 5 dakika 5 saniye gerisinde 3. oldu.



Sainz böylece Dakar Rallisi'ni geçen yıl da dahil 4 kez kazanan Al-Attiyah'ın 2 dakika 12 saniye önünde genel klasman liderliğini sürdürdü.



8 şampiyonluğu bulunan Stephane Peterhansel'in (Audi) yanı sıra Sebastien Loeb (Bahreyn Raid) de yaşadığı sorunlar yüzünden büyük zaman kaybetti. Peterhansel, liderin 36 dakika 8 saniye, Loeb de 1 saat 21 dakika 43 saniye gerisine düştü.



Motosiklette zirveye Klein yerleşti



Motosiklet kategorisinde BAS World KTM takımı adına yarışan Mason Klein, 5 saat 23 dakika 4 saniyeyle Dakar Rallisi'ndeki ilk etap birinciliğine ulaştı.



ABD'li sürücüyü, Sebastian Bühler (Hero) 1 dakika 9 saniye, Skyler Howes da 1 dakika 13 saniye geriden takip etti.



Bu sonuçla Klein, 2 kez şampiyon Toby Price'ın (Red Bull KTM) 1 dakika 41 saniye önünde genel klasman liderliğine yükseldi.



Rallinin 3. etabı, yarın El-Ula ile Hail şehirleri arasındaki 447 kilometrelik parkurda düzenlenecek. 14 etap sürecek 2023 Dakar Rallisi, 15 Ocak'ta Dammam kentinde son bulacak.





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