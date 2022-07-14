MENAJERLER YÖNETİME ŞART KOŞTU

GÖRÜŞMEDE UMUT MERAŞ VURGUSU

KAZANCI'DAN 'BİR DAHA DÜŞÜNÜN' YANITI

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan genç futbolcularla anlaşma sağlanamama sebebi ortaya çıktı. Yönetim, futbolculara maaşlarının TL üzerinden verilmesi konusunda kararlı.Romain Saiss, Cenk Tosun, Wout Weghorst ve Jackson Muleka ile takviye eden Beşiktaş, 2022-23 sezonunun sonunda sözleşmesi sona erecek genç oyuncuları Rıdvan Yılmaz, Ersin Destanoğlu ve Serdar Saatçı ile bir türlü anlaşma sağlayamadı. Siyah-beyazlıların altyapıdan alarak A takıma kazandırdığı ve sezon sonu serbest kalma tehlikesi bulunan gençlerin menajerlerinin kulüple yeniden anlaşmak için yönetime şart öne sürdükleri ortaya çıktı.Siyah-beyazlıların ilk şartı ise aldıkları ücretlerle ilgili oldu. 3 oyucunun temsilcileri kulüp genel menajeri Ceyhun Kazancı ile yapılan ve bir hayli hareketli geçen görüşmelerde geride kalan sezon 1.5 milyon Euro bonservisle transfer edilen ve geçen sezon sadece 14 lig maçında 11'e giren Umut Meraş'ın 800 bin Euro, genç futbolculara ise sadece TL üzerinden maaş verildiğini hatırlatarak bu durumun değişmesi talebinde bulundu. Diğer şart ise bu oyunculara yeni sezonda en az 20 maç oynama verilmesiydi.Kazancı'nın ise bu isteklerle alakalı olarak "Biz kimse ile oyun pazarlığı yapmayız. Teknik direktörler futbolcunun oynamasına karar verir. Siz bir kez daha düşünün ve karar verin" yanıtını verdiği öğrenildi. Ceyhun Kazancı dünkü basın toplantısında ise soruları yanıtlarken, Viktoria Plzen maçında 12 dakika oynatılıp çıkarılan ve sonrasında da kadro dışı bırakıldığı açıklanan Serdar Saatçı ile ilgili olarak "Kontrat konusuyla yaşanan olayın bir alakası yok" değerlendirmesinde bulunmuştu.