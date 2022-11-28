İşte Abdullah Avcı'nın yeni 8 numarası

Trabzonspor'da Abdullah Avcı, Marek Hamsik'in arkasında genç bir 8 numara arıyor... Avcı, Hamsik'in verdiği ayrılık sinyalleri sonrası onun yerini de doldurabilecek oyuncuyu Rusya'da buldu...



Abdullah Avcı, Dorukhan Toköz'ün yokluğunda bu sezonun geri kalanında Marek Hamsik'i yedekleyecek, gelecek sezon ise takımdan ayrılması durumunda yerini alacak potansiyel ve genç bir box to box 8 numara arıyor.



Karadeniz Gazetesine göre, ilk teklif Romanya'nın FSCB takımında forma giyen Adrian Sut'a yaptı. İki taraf arasında 1 milyon Euro'luk fark olduğu konusunda FCSB Başkanı Becali'den bir açıklama geldi. Her ne kadar kulüp başkanı olsa da Becali çok da inandırıcı bir kişilik değil.



Avcı'nın izleme listesinde yer alan bir başka isim de Rusya'nın Rostov takımında forma giyen Daniil Utkin.



23 yaşındaki sol ayaklı orta saha oyuncusu bu sezon itibariyle Rusya Milli Takımında da oynamaya başladı. Trabzonspor FIFA'nın getirdiği yasak sonrasında ülkeden ayrılmak isteyen futbolcuları yakından izliyor. Hem Rusya'dan gelen oyuncuların şehre çabuk uyum sağlanmaları hem de rakamsal olarak ulaşılabilir olmaları Avcı'nın ilgisini çekiyor.









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