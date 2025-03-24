İşte A Milli Takımımız'ın Dünya Kupası yolu

A Milli Futbol Takımımız'ın 2026 Dünya Kupası elemeleri grubu netleşti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İşte A Milli Takımımız'ın Dünya Kupası yolu
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24 Mart 2025 10:25
İspanya'nın Hollanda'yı UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalinde elemesinin ardından 2026 Dünya Kupası eleme grubumuzdaki son takım oldu.

Grubumuz İspanya, Gürcistan, Bulgaristan olarak netleşti. Eylüm, ekim, kasım aylarında oynanacak 6 maçın ardından grup sıralaması netleşecek.

Grupta ilk sırayı alan takım ABD, Kanada ve Meksika'da oynanacak turnuvaya direkt gidecek. İkinci sırada yer alacak takım ise playofflara katılacak.

Fikstrümüz

4 Eylül 2025: Gürcistan (D)
7 Eylül 2025: İspanya
11 Ekim 2025: Bulgaristan (D)
14 Ekim 2025: Gürcistan
15 Kasım 2025: Bulgaristan
18 Kasım 2025: İspanya (D)



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