İşte 1. Lig'de haftanın hakemleri

Trendyol 1. Lig'de 32. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
28 Nisan Pazar:
16.00 Göztepe-Gençlerbirliği: Mustafa Kürşad Filiz
16.00 Bitexen Giresunspor-Sakaryaspor: Fatih Tokail
16.00 Ankara Keçiörengücü-Ümraniyespor: Ömer Tolga Güldibi
16.00 Tuzlaspor-Bodrum FK: Ömer Faruk Turtay
16.00 Erzurumspor FK-Ahlatcı Çorum FK: Sarper Barış Saka
16.00 Kocaelispor-Teksüt Bandırmaspor: Alpaslan Şen
16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Eyüpspor: Yasin Kol
16.00 Boluspor-Altay: Ozan Ergün
16.00 Adanaspor-Manisa FK: Alper Akarsu
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
28 Nisan Pazar:
16.00 Göztepe-Gençlerbirliği: Mustafa Kürşad Filiz
16.00 Bitexen Giresunspor-Sakaryaspor: Fatih Tokail
16.00 Ankara Keçiörengücü-Ümraniyespor: Ömer Tolga Güldibi
16.00 Tuzlaspor-Bodrum FK: Ömer Faruk Turtay
16.00 Erzurumspor FK-Ahlatcı Çorum FK: Sarper Barış Saka
16.00 Kocaelispor-Teksüt Bandırmaspor: Alpaslan Şen
16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Eyüpspor: Yasin Kol
16.00 Boluspor-Altay: Ozan Ergün
16.00 Adanaspor-Manisa FK: Alper Akarsu
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU