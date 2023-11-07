Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sağanak sebebiyle ertelenen Yılport Samsunspor-İstanbulspor maçı, çarşamba oynanacak.
3 Eylül'de Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda başlayan maç, sağanak nedeniyle 11. dakikada ertelenmişti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), açıklamasında maçın çarşamba kaldığı yerden devam edeceğini duyurmuştu.
Ligde geride kalan 10'ar maçta 5'er puanı bulunan iki ekip, müsabakadan galibiyetle ayrılarak alt sıralardan kurtulmayı hedefliyor.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maçta hakem Burak Şeker düdük çalacak.
3 Eylül'de Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda başlayan maç, sağanak nedeniyle 11. dakikada ertelenmişti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), açıklamasında maçın çarşamba kaldığı yerden devam edeceğini duyurmuştu.
Ligde geride kalan 10'ar maçta 5'er puanı bulunan iki ekip, müsabakadan galibiyetle ayrılarak alt sıralardan kurtulmayı hedefliyor.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maçta hakem Burak Şeker düdük çalacak.