İstanbulspor'da Guri'nin sözleşmesi feshedildi

İstanbulspor, Arnavut forvet Sindrit Guri'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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İstanbulspor'da Guri'nin sözleşmesi feshedildi
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29 Temmuz 2023 17:08
Trendyol Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, Arnavut forvet Sindrit Guri ile yollarını ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Sindrit Guri ile kulübümüz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir. Sindrit Guri'ye kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

 

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