İstanbulspor, Altınordu'yu 5'lik yaptı

TFF 1. Lig'de 21. hafta mücadelesinde İstanbulspor, Altınordu deplasmanında 5-0 kazandı

Haber; Sporx.com
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İstanbulspor, Altınordu'yu 5'lik yaptı
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22 Ocak 2022 17:59
TFF 1. Lig'de 21. hafta mücadelesinde Altınordu ile İstanbulspor kozlarını paylaştı.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada İstanbulspor, 5-0'lık skorla galip geldi. Konuk takımı galibiyete taşıyan golleri 14. dakikada Jetmir Topalli, 64'te İbrahim Yılmaz, 68'de Berkay Görmez, 81'de Emir Kaan Gültekin ile 90'da Aldin Cajic kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından İstanbulspor puanını 36 yaparken yenilmezlik serisini 5 maça taşıdı. Altınordu ise üst üste 3. yenilgisini alarak 22 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Altınordu, Bursaspor deplasmanına gidecek. İstanbulspor, Ankaragücü'ne konuk olacak.

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