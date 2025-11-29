İstanbul Gençlik, Spor Toto'yu rahat geçti

İstanbul Gençlik Erkek Voleybol Takımı, SMS Grup Efeler Ligi'nin 7. haftasında sahasında Spor Toto'yu 3-0 yendi.
İstanbul Gençlik, sezondaki 6. galibiyetini elde ederken Spor Toto, 3. mağlubiyetini yaşadı.
Salon: Şehit Mustafa Özel
Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Gül
İstanbul Gençlik: Sercan Yüksel Bıdak, Emre Berat Fırat, Sharifi, Furkan Aydın, Mejias, Palonsky (Abdulsamet Yalçın, Caner Çiçekoğlu, Hakan Koçal)
Spor Toto: Ivovic, Mustafa Koç, Jaime, Kamejo, Emin Gök, Muhammed Kaya (Beytullah Hatipoğlu, Burak Mert, Doğukan Yaltıraklı, İzzet Ünver)
Setler: 25-21, 25-20, 27-25
Süre: 93 dakika (27, 28, 38)
İstanbul Gençlik, sezondaki 6. galibiyetini elde ederken Spor Toto, 3. mağlubiyetini yaşadı.
Salon: Şehit Mustafa Özel
Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Gül
İstanbul Gençlik: Sercan Yüksel Bıdak, Emre Berat Fırat, Sharifi, Furkan Aydın, Mejias, Palonsky (Abdulsamet Yalçın, Caner Çiçekoğlu, Hakan Koçal)
Spor Toto: Ivovic, Mustafa Koç, Jaime, Kamejo, Emin Gök, Muhammed Kaya (Beytullah Hatipoğlu, Burak Mert, Doğukan Yaltıraklı, İzzet Ünver)
Setler: 25-21, 25-20, 27-25
Süre: 93 dakika (27, 28, 38)