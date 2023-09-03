İstanbul Boğazı triatlon nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı

Oral B Challenge İstanbul Triatlonu sebebiyle İstanbul Boğazı gemi geçişlerine geçici süreliğine kapatıldı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İstanbul Boğazı triatlon nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı
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03 Eylül 2023 15:37
İstanbul Boğazı, Oral B Challenge İstanbul Triatlonu nedeniyle çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Türkiye Tiratlon Federasyonu Başkanlığının koordinatörlüğünde düzenlenen Oral B Challenge Uluslararası 2023 Yılı İstanbul Triatlonu yüzme yarışları nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği 03.30'dan itibaren çift yönlü olarak askıya alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

 
 
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