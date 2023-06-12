İspanyol ekibi, Isco ile imzalamaya çok yakın!

İspanya La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano, geçtiğimiz Aralık ayında Sevilla'nın sözleşmesini fesh ettiği Isco ile sözleşme imzalamaya yakın olduğu kaydedildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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İspanyol ekibi, Isco ile imzalamaya çok yakın!
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12 Haziran 2023 16:25
Geride bıraktığımız sezonun devre arasında Sevilla ile sözleşmesini fesheden Isco, La Liga'da kalabilir. 

Mundo Deportivo'nun haberine göre La Liga ekibi, Isco'nun transferinde sona gelinirken, Isco'nun Rayo Vallecano için görkemli bir transfer olacağı aktarıldı. 

Daha önce Union Berlin ile görüşen 31 yaşındaki futbolcu anlaşmaya varamamıştı. 

Real Madrid ile 5 kez Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan İspanyol oyuncunun adı bir dönem Türk kulüpleriyle de anılmıştı.

Isco, bu sezon Sevilla formasıyla 19 maçta 1 gol 3 asist kaydetti. 




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