İspanya'da yüksek form: Vedat Muriqi!

Mallorca forması giyen Vedat Muriqi, yeni sezona oldukça formda bir giriş yaptı.



İspanya La Liga'da 4 maçta süre bulan Vedat Muriqi, 4 kez ağları havalandırdı. Bu süreçte Kosova Milli Takımı ile Dünya Kupası Elemeleri'nde de 2 maçta forma giyen 31 yaşındaki futbolcu, milli takım ile de 1 kez ağları havalandırdı.



Muriqi, bu sezon toplam 6 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı.



Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Vedat Muriqi'nin, kulübü Mallorca ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.



