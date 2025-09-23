23 Eylül
Boluspor-Ümraniye
17:00
23 Eylül
Arca Çorum FK-Serik Belediyespor
20:00
23 Eylül
Iğdır FK-Hatayspor
20:00
23 Eylül
Athletic Bilbao-Girona
20:00
23 Eylül
Espanyol-Valencia
20:00
23 Eylül
Levante-Real Madrid
22:30
23 Eylül
Sevilla-Villarreal
22:30
23 Eylül
Wolves-Everton
21:45

İspanya'da yüksek form: Vedat Muriqi!

Mallorca forması giyen Vedat Muriqi, bu sezon takımında ve milli takımında çıktığı 6 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı.

calendar 23 Eylül 2025 15:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
İspanya'da yüksek form: Vedat Muriqi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Mallorca forması giyen Vedat Muriqi, yeni sezona oldukça formda bir giriş yaptı.

İspanya La Liga'da 4 maçta süre bulan Vedat Muriqi, 4 kez ağları havalandırdı. Bu süreçte Kosova Milli Takımı ile Dünya Kupası Elemeleri'nde de 2 maçta forma giyen 31 yaşındaki futbolcu, milli takım ile de 1 kez ağları havalandırdı.

Muriqi, bu sezon toplam 6 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı.

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Vedat Muriqi'nin, kulübü Mallorca ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.