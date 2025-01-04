İsmet Taşdemir: 'Sahada oynayan oyuncular çok centilmendi'

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Alagöz Holding Iğdır FK'yi 3-0 yenen Kocaelispor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, "Maç başında bir duran top organizasyonundan verdiğimiz yarım pozisyon hariç, pozisyon vermeden maçı bitirmemiz bugün bizim için en doğru işlerden biriydi." dedi.



Taşdemir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk maçında çok iyi bir atmosferle karşılaştığını belirterek, verdikleri destekten dolayı taraftara teşekkür etti.



Taraftar desteği böyle devam ettiği sürece takımın çok daha farklı oynayacağını dile getiren Taşdemir, bir haftadır birlikte çalışmalarına rağmen oyuncuların istediklerinin büyük bölümünü sahaya yansıttığını kaydetti.



Taşdemir, kendileri için çok güzel bir maç olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Maç başında bir duran top organizasyonundan verdiğimiz yarım pozisyon hariç, pozisyon vermeden maçı bitirmemiz bugün bizim için en doğru işlerden biriydi. Dolayısıyla güzel bir maç oynadık. Sahada centilmen bir takım vardı bence. Sahada oynayan oyuncular çok centilmendi. Centilmence bir maç oldu. Bundan sonraki maçlarda Iğdır Futbol Kulübüne başarılar diliyorum ve biz de yolumuza devam ediyoruz."



