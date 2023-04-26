İsmail Kartal, Süper Lig'e geri dönüyor!

İsmail Kartal yeniden yeşil sahalara dönüyor. Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran başarılı hoca, 1. Lig'de şampiyonluk yaşadığı Sivasspor'a geri dönüyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal, Süper Lig'e geri dönüyor!
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26 Nisan 2023 12:36
İsmail Kartal teknik direktörlük kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra birçok takımdan teklif alan ancak bunları reddeden İsmail Kartal'ın yeni takımı şekilleniyor.

YÖNETİMİN TERCİHİ İSMAİL KARTAL

Samsunspor başta olmak üzere birçok takıma imzası direkten dönen İsmail Kartal, Süper Lig'in bir başka kırmızı-beyazlı ekibinin başına geçmeye hazırlanıyor.

Rıza Çalımbay'ın Sivasspor'da geleceğinin belirsiz olmasının ardından harekete geçen yönetimin ilk adayı İsmail Kartal oldu.

İSMAİL KARTAL İLE İLK GÖRÜŞME YAPILDI

Yiğidolarda yönetim, İsmail Kartal ile ilk dirsek temasını kurdu. Görüşmenin olumlu geçtiği iddia edildi. Sivasspor yetkilileri, başarılı hocayla en yakın zamanda bir kez daha bir araya gelecek.

SİVASSPOR'U ŞAMPİYON YAPMIŞTI

İsmail Kartal daha önce de Sivasspor'u çalıştırmış ve takımı 1. Lig'de şampiyon yapıp Süper Lig'e çıkarmıştı. Son dönemde teknik direktör istikrarıyla dikkat çeken Yiğidolar, 61 yaşındaki İsmail Kartal ile uzun soluklu bir sözleşme imzalamak istiyor. 

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