İsmail Kartal'ın 6 numara planı belli oldu

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Antalyaspor maçında bekleneni veremeyen Miha Zajc'ı yedek bırakacak. İsmail Yüksek'in olmadığı maçlarda altı numarada kullanılacak isim belli oldu.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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İsmail Kartal'ın 6 numara planı belli oldu
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19 Eylül 2023 07:43
Antalyaspor karşısında kazanan Fenerbahçe, skor açısından değil ama futbol açısından taraftarını pek tatmin etmedi. Özellikle, aylardır süren transfer görüşmelerinde bir türlü alınamayan "6 numara", İsmail Yüksek'in cezalı olduğu son karşılaşmada net olarak ortaya çıktı.



Bu bölge için düşünülen ve Antalyaspor karşısında şans verilen Zajc, bekleneni veremedi. Sloven futbolcunun ön liberoda çok yumuşak kaldığı düşünülüyor.Teknik Direktör İsmail Kartal'ın bu nedenle 6 numarayı İsmail ile Crespo'ya emanet edeceği belirtildi.

DZEKO KRİZDEN KURTARDI

Mecbur kalınmadıkça ikisi değişmeli olarak götürecek. Fenerbahçe'de en büyük teselli, iyi oynamadan kazanmak oldu. Sarı-lacivertliler, bu tür galibiyetlerin şampiyonluk yolunda çok önemli olduğunu düşünüyor.

Dzeko yine takımı sırtlarken, attı, attırdı, oynadı, oynattı. Takım üzerinde sakinleştirici etkisi vardı. Arkadaşları panik yapmak üzereyken kontrolü eline aldı ve Fenerbahçe'yi krizden kurtardı. Kısacası Fenerbahçe kırılma yaşamadan kazanma serisini sürdürdü. Olası bir puan kaybında takım ve camianın öz güveni kırılabilirdi. Bu şekilde daha da güçlendi. 

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