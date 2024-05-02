İsmail Kartal, Djiku-Becao ikilisinden vazgeçmek istemiyor

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'in sezonu kapatmasıyla birlikte Rade Krunic'in ön liberoda görev alma ihtimali arttı. Ancak bu durumda İsmail Kartal üç yerli kuralına uymakta zorlanacak ve büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalacak.
Halihazırda Ferdi Kadıoğlu ve İrfan Can Kahveci'yi on birde kullanan Kartal, İsmail'in denklemden çıkmasıyla birlikte bir Türk oyuncuya daha ihtiyaç duyuyor.
Çağlar Söyüncü'nün stopere çekilmesi halinde ise bu kez de Becao-Djiku stoper ikilisi bozuluyor.
MERT MÜLDÜR FORMÜLÜ
Peki, Fenerbahçe adına Becao-Djiku tandemi neden önemli? İstatistikler, ikilinin yan yana oynadığı maçlarda sarı-lacivertlilerin rakiplerine geçit vermediğini gösteriyor.
Sakatlıklar nedeniyle Djiku-Becao çok az yan yana oynadı ancak birlikte savunmayı paylaştıkları maçlarda Fenerbahçe hiç kaybetmedi. Karne gayet iyi: 10 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik; 6 kez gole kapatma ve yenilen toplam 6 gol...
Bu nedenle sağ bekte Samuel Osayi yerine Mert Müldür'ün çekilmesi formülü devreye girebilir.
DERBİDE BOZDU AMA...
İsmail Kartal, İsmail Yüksek'in sakatlandığı Beşiktaş derbisinde Krunic'i orta sahaya çekerken yerli kuralına uyma adına da Çağlar Söyüncü'yü oyuna alıp, Becao'yu çıkardı. Ancak Kartal'ın bu yöntemi ilerleyen haftalarda uygulaması beklenmiyor.
Mert Hakan'ın ise formsuz Szymanski'nin yerine 10 numaraya çekilip yerli kuralına uyulması da mümkün.
OOSTERWOLDE SEVİNCİ
Fenerbahçe'de Konyaspor maçı hazırlıkları üç günlük iznin ardından dün başladı.
Sarı-lacivertliler, Oosterwolde ve İsmail Yüksek dışında tam kadro çalıştı. İki hafta önce menisküs ameliyatı olan Oosterwolde'nin bugün kontrolden geçirileceği öğrenildi.
Hollandalı sol bekin bir hafta içinde saha çalışmalarına başlama ihtimali belirdi.
Halihazırda Ferdi Kadıoğlu ve İrfan Can Kahveci'yi on birde kullanan Kartal, İsmail'in denklemden çıkmasıyla birlikte bir Türk oyuncuya daha ihtiyaç duyuyor.
Çağlar Söyüncü'nün stopere çekilmesi halinde ise bu kez de Becao-Djiku stoper ikilisi bozuluyor.
MERT MÜLDÜR FORMÜLÜ
Peki, Fenerbahçe adına Becao-Djiku tandemi neden önemli? İstatistikler, ikilinin yan yana oynadığı maçlarda sarı-lacivertlilerin rakiplerine geçit vermediğini gösteriyor.
Sakatlıklar nedeniyle Djiku-Becao çok az yan yana oynadı ancak birlikte savunmayı paylaştıkları maçlarda Fenerbahçe hiç kaybetmedi. Karne gayet iyi: 10 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik; 6 kez gole kapatma ve yenilen toplam 6 gol...
Bu nedenle sağ bekte Samuel Osayi yerine Mert Müldür'ün çekilmesi formülü devreye girebilir.
DERBİDE BOZDU AMA...
İsmail Kartal, İsmail Yüksek'in sakatlandığı Beşiktaş derbisinde Krunic'i orta sahaya çekerken yerli kuralına uyma adına da Çağlar Söyüncü'yü oyuna alıp, Becao'yu çıkardı. Ancak Kartal'ın bu yöntemi ilerleyen haftalarda uygulaması beklenmiyor.
Mert Hakan'ın ise formsuz Szymanski'nin yerine 10 numaraya çekilip yerli kuralına uyulması da mümkün.
OOSTERWOLDE SEVİNCİ
Fenerbahçe'de Konyaspor maçı hazırlıkları üç günlük iznin ardından dün başladı.
Sarı-lacivertliler, Oosterwolde ve İsmail Yüksek dışında tam kadro çalıştı. İki hafta önce menisküs ameliyatı olan Oosterwolde'nin bugün kontrolden geçirileceği öğrenildi.
Hollandalı sol bekin bir hafta içinde saha çalışmalarına başlama ihtimali belirdi.