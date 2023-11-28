'de son haftalarda attığı goller ile tüm dikkatler üzerine çeken, her geçen hafta performansını yükseltmeye devam ediyor. Tecrübeli teknik adamBaşarılı çalıştırıcının, yakın çevresiyle yaptığı sohbetlerde tecrübeli futbolcu için,sözlerini sarf ettiği öğrenildi.Dusan Tadic, çok kritik dönemde sahne almasını bildi. Trabzonspor'a 3-2 kaybedilen karşılaşmada 2 gol de Tadic'in penaltısıyla geldi. Sırp futbolcu, Karagümrük karşısında da 2 kez fileleri sarsarak galibiyetin başrol oyuncusu oldu. Becao, Djiku ve Fred'in yokluğunda zorlanan Fenerbahçe, Tadic sayesinde haftayı kayıpsız geçmeyi başardı.Sezon başında takıma takılan Dusan Tadic, Fenerbahçe ile 23 maça çıktı. Söz konusu maçlarda 10 kez gol atan Sırp futbolcu, 4 kez de asist yaptı.