İsmail Kartal'dan Dusan Tadic'e güven sözleri!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ajax'tan bedelsiz olarak transfer edilen Dusan Tadic, sezona müthiş başladı. Arkadaşlarına her maç yarattığı net fırsatlarla dikkatleri üzerine çeken Sırp yıldız, zaman zaman performans düşüşleri yaşadı. İsmail Kartal, buna rağmen öğrencisinden vazgeçmedi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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İsmail Kartal'dan Dusan Tadic'e güven sözleri!
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28 Kasım 2023 10:34
Fenerbahçe'de son haftalarda attığı goller ile tüm dikkatler üzerine çeken Dusan Tadic, her geçen hafta performansını yükseltmeye devam ediyor. Tecrübeli teknik adam İsmail Kartal, kötüyken bile Tadic'i oynattığı için sıkça eleştiri de aldı.

'SAHA İÇİNDE İŞLEMESİNİN MİMARI'

Başarılı çalıştırıcının, yakın çevresiyle yaptığı sohbetlerde tecrübeli futbolcu için, "Tadic, oyun planımızın ve stratejimizin saha içinde işlemesinin mimarı. Onun varlığı, planlarımızın uygulanmasında son derece önemli" sözlerini sarf ettiği öğrenildi.



Dusan Tadic, çok kritik dönemde sahne almasını bildi. Trabzonspor'a 3-2 kaybedilen karşılaşmada 2 gol de Tadic'in penaltısıyla geldi. Sırp futbolcu, Karagümrük karşısında da 2 kez fileleri sarsarak galibiyetin başrol oyuncusu oldu. Becao, Djiku ve Fred'in yokluğunda zorlanan Fenerbahçe, Tadic sayesinde haftayı kayıpsız geçmeyi başardı.

FENERBAHÇE KARNESİ

Sezon başında takıma takılan Dusan Tadic, Fenerbahçe ile 23 maça çıktı. Söz konusu maçlarda 10 kez gol atan Sırp futbolcu, 4 kez de asist yaptı. 

 
 

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