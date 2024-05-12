İsmail Kartal'dan 4 değişiklik

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Mondihome Kayserispor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, son oynadıkları Konyaspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 4 değişikliğe gitti.
Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Konyaspor maçında ilk 11'de görevlendirdiği oyunculardan Bright Osayi-Samuel, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş ve Edin Dzeko'yu Kayserispor müsabakasında görevlendirmedi.
62 yaşındaki çalıştırıcı, İrfan Can'ı sakatlığı nedeniyle kadroya alamazken, Bright Osayi-Samuel'i aynı nedenle yedek soyundurdu. Kartal, Mert Hakan Yandaş ile Edin Dzeko'yu ise kendi tercihiyle kulübede oturttu.
Tecrübeli teknik adam, bu isimlerin yerine ise Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Cengiz Ünder ve Michy Batshuayi'yi ilk 11'e sürdü.
Kayserispor karşısında kalede yine Dominik Livakovic'i oynatan Kartal, savunma hattını Ferdi Kadıoğlu, Rodrigo Becao, Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde'den oluşturdu. Bu isimlerin önünde Alexdander Djiku forma giyerken, orta alanda Cengiz Ünder, Fred Rodrigues ve Dusan Tadic görev yaptı. Santrfor arkasında Sebastian Szymanski şans bulurken, gol yollarında Michy Batshuayi tercih edildi.
Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Konyaspor maçında ilk 11'de görevlendirdiği oyunculardan Bright Osayi-Samuel, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş ve Edin Dzeko'yu Kayserispor müsabakasında görevlendirmedi.
62 yaşındaki çalıştırıcı, İrfan Can'ı sakatlığı nedeniyle kadroya alamazken, Bright Osayi-Samuel'i aynı nedenle yedek soyundurdu. Kartal, Mert Hakan Yandaş ile Edin Dzeko'yu ise kendi tercihiyle kulübede oturttu.
Tecrübeli teknik adam, bu isimlerin yerine ise Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Cengiz Ünder ve Michy Batshuayi'yi ilk 11'e sürdü.
Kayserispor karşısında kalede yine Dominik Livakovic'i oynatan Kartal, savunma hattını Ferdi Kadıoğlu, Rodrigo Becao, Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde'den oluşturdu. Bu isimlerin önünde Alexdander Djiku forma giyerken, orta alanda Cengiz Ünder, Fred Rodrigues ve Dusan Tadic görev yaptı. Santrfor arkasında Sebastian Szymanski şans bulurken, gol yollarında Michy Batshuayi tercih edildi.
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