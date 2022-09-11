İsmail Kartal'a sürpriz teklif!

Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan Hatayspor gözünü İsmail Kartal'a çevirmiş durumda. Serkan Özbalta'nın koltuğunun sallantıda olduğu bilinirken, taraftarlar İsmail Kartal'ı takımın başında görmek istiyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal'a sürpriz teklif!
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11 Eylül 2022 17:10
İsmail Kartal Süper Lig'e geri dönüyor... Ligin ilk haftasını bay geçen Hatayspor, Serkan Özbalta yönetiminde sonraki haftalarda çıktığı 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Sezona böylesine kötü bir giriş yapan ve dün akşam Konyaspor'a karşı alınan mağlubiyetle koltuğu sallantıya geçen Serkan Özbalta her an görevinden ayrılabilir.

İSMAİL KARTAL SESLERİ

Hatayspor'da Serkan Özbalta'nın olası ayrılığı sonrası gözler ilk olarak İsmail Kartal'a çevrilecek. Taraftarların sosyal medyadan hakkında methiyeler düzdüğü İsmail Hoca şu an boşta bulunuyor. Son olarak Fenerbahçe'de görev alan İsmail Kartal, Hatayspor'un başına geçebilir.

FENERBAHÇE İLE BİR BAŞKA

Hocalık kariyerinde Karabükspor, Sivasspor, Mardinspor, Altay, Malatyaspor, Orduspor, Konya Şekerspor, Eskişehirspor, Gaziantepspor, Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Konyaspor ve Erzurumspor olan İsmail Kartal, Fenerbahçe'de görev aldığı dönemlerle sükse yarattı. İsmail Hoca, Fenerbahçe'deki ilk döneminde 46 maça çıkıp 2.17 puan ortalaması yakalarken, geçtiğimiz sezon ikinci Fenerbahçe döneminde yine farkını ortaya koydu. Kartal, her ne kadar 1.95'lik bir puan ortalamasına sahip olsa da, ligde havlu atmış olan Kanarya'yı şampiyonluk yarışına yaklaştırıp ligi 2. bitirmesiyle taraftararın gönlünde taht kurdu. 

 
 

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