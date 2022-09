İsmail Kartal'a sürpriz teklif!

İsmail Kartal Süper Lig'e geri dönüyor... Ligin ilk haftasını bay geçen Hatayspor, Serkan Özbalta yönetiminde sonraki haftalarda çıktığı 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Sezona böylesine kötü bir giriş yapan ve dün akşam Konyaspor'a karşı alınan mağlubiyetle koltuğu sallantıya geçen Serkan Özbalta her an görevinden ayrılabilir.Hatayspor'da Serkan Özbalta'nın olası ayrılığı sonrası gözler ilk olarak İsmail Kartal'a çevrilecek. Taraftarların sosyal medyadan hakkında methiyeler düzdüğü İsmail Hoca şu an boşta bulunuyor. Son olarak Fenerbahçe'de görev alan İsmail Kartal, Hatayspor'un başına geçebilir.Hocalık kariyerinde Karabükspor, Sivasspor, Mardinspor, Altay, Malatyaspor, Orduspor, Konya Şekerspor, Eskişehirspor, Gaziantepspor, Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Konyaspor ve Erzurumspor olan İsmail Kartal, Fenerbahçe'de görev aldığı dönemlerle sükse yarattı. İsmail Hoca, Fenerbahçe'deki ilk döneminde 46 maça çıkıp 2.17 puan ortalaması yakalarken, geçtiğimiz sezon ikinci Fenerbahçe döneminde yine farkını ortaya koydu. Kartal, her ne kadar 1.95'lik bir puan ortalamasına sahip olsa da, ligde havlu atmış olan Kanarya'yı şampiyonluk yarışına yaklaştırıp ligi 2. bitirmesiyle taraftararın gönlünde taht kurdu.