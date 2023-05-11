Ismael Bennacer'den Milan'a kötü haber

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında kendi sahasında Inter'e 2-0 mağlup olarak rakibine büyük bir avantaj kaptıran Milan'a bir kötü haber daha geldi.



SEZONU KAPATTI



Cezayir basınında yer alan haberlerde; Inter maçında sağ dizinden yaşadığı sakatlık sebebiyle oyundan alınan Ismael Bennacer'in bir ameliyat geçireceği ve sezonun kalan maçlarında forma giyemeyeceği ifade edildi.



Haberde, Cezayirli oyuncunun yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacağı yazıldı.



25 yaşındaki Ismael Bennacer, bu sezon Milan formasıyla çıktığı 40 maçta 3 gol 2 asist kaydetti.





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