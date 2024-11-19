UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 6. hafta maçında İskoçya, deplasmanda Polonya ile karşılaştı.
Narodowy Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı.
İskoçya'nın ilk golünü 3. dakikada John McGinn kaydetti. Polonya'ya beraberliği getiren gol ise 59. dakikada Kamil Piatkowski'den geldi. Dakikalar 90+3'ü gösterirken İskoçya'da Andrew Robertson sahneye çıktı ve takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.
Polonya'da Fenerbahçe formasını terleten Sebastian Szymanski, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Başakşehir'de forma giyen Krzystof Piatek ise mücadeleyi kulübede tamamladı.
Bu sonuçla birlikte Polonya, B Ligi'ne düşen takım oldu. İskoçya ise grubu 3. sırada noktaladı (Play-offlara girecek). Portekiz ve Hırvatistan ise çeyrek finale yükseldi.
İŞTE GRUPTA SON OLUŞAN PUAN DURUMU
1-PORTEKİZ: 14
2-HIRVATİSTAN: 8
3-İSKOÇYA: 7
4-POLONYA: 4
Narodowy Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı.
İskoçya'nın ilk golünü 3. dakikada John McGinn kaydetti. Polonya'ya beraberliği getiren gol ise 59. dakikada Kamil Piatkowski'den geldi. Dakikalar 90+3'ü gösterirken İskoçya'da Andrew Robertson sahneye çıktı ve takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.
Polonya'da Fenerbahçe formasını terleten Sebastian Szymanski, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Başakşehir'de forma giyen Krzystof Piatek ise mücadeleyi kulübede tamamladı.
Bu sonuçla birlikte Polonya, B Ligi'ne düşen takım oldu. İskoçya ise grubu 3. sırada noktaladı (Play-offlara girecek). Portekiz ve Hırvatistan ise çeyrek finale yükseldi.
İŞTE GRUPTA SON OLUŞAN PUAN DURUMU
1-PORTEKİZ: 14
2-HIRVATİSTAN: 8
3-İSKOÇYA: 7
4-POLONYA: 4