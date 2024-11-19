Başakşehir'de forma giyen Krzystof Piatek ise mücadeleyi kulübede tamamladı.



Bu sonuçla birlikte Polonya, B Ligi'ne düşen takım oldu. İskoçya ise grubu 3. sırada noktaladı (Play-offlara girecek). Portekiz ve Hırvatistan ise çeyrek finale yükseldi.



İŞTE GRUPTA SON OLUŞAN PUAN DURUMU



1-PORTEKİZ: 14

2-HIRVATİSTAN: 8

3-İSKOÇYA: 7

4-POLONYA: 4



UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 6. hafta maçında İskoçya, deplasmanda Polonya ile karşılaştı.Narodowy Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı.İskoçya'nın ilk golünü 3. dakikadakaydetti. Polonya'ya beraberliği getiren gol ise 59. dakikada'den geldi. Dakikalar 90+3'ü gösterirken İskoçya'dasahneye çıktı ve takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.Polonya'da Fenerbahçe formasını terletenmücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.