İşitme Engelliler Hentbol şampiyonları belli oldu

İşitme Engelliler Hentbol Türkiye Şampiyonası, Bursa'da yapıldı.



Federasyonun açıklamasına göre, Türkiye Şampiyonası'nda karşılaşmalar erkeklerde Osmangazi Çok Amaçlı Spor Salonu, kadınlarda ise Mudanya Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.



Kadınlarda Muğla Ortaca İşitme Engelliler Spor Kulübü şampiyon olurken, Eskişehir İşitme Engelliler Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ikinciliği, İstanbul Sessizler Spor Kulübü üçüncülüğü elde etti.



Erkeklerde ise Eskişehir İşitme Engelliler Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği şampiyonluğa ulaşırken, İstanbul Sessizler Spor Kulübü ikinci, Denizli İşitme Engelliler Spor Kulübü üçüncü sırada yer aldı.





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