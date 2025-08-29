Dallas Mavericks'in yıldız oyun kurucusu Kyrie Irving, basketbol kariyerinin ardından tarım sektörüne yönelme planlarını açıkladı.Irving, Twitch yayınında yaptığı açıklamada, NBA sonrası dönemde dünyanın en büyük çiftçilerinden biri olmayı hedeflediğini söyledi.ifadelerini kullandı.Irving, sahadaki üstün yeteneğinin yanı sıra, saha dışındaki sıra dışı açıklamalarıyla da sık sık gündeme geliyor. Daha önce dünyanın şekline dair tartışmalı yorumları ve Bill Gates'in ABD'deki toprak ve suyun çoğunu satın aldığı yönündeki iddiası nedeniyle tepki çekmişti. Ancak bu kez tarıma dair yaptığı açıklamalar, kamuoyunda çok daha olumlu yankı buldu.NBA'de 2011 yılından bu yana forma giyen 32 yaşındaki yıldız, kariyerinde Cleveland Cavaliers, Boston Celtics, Brooklyn Nets ve Dallas Mavericks formaları giydi. Irving, 2016'da Cavaliers ile şampiyonluk yaşadı ve sekiz kez All-Star seçildi.