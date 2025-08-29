29 Ağustos
Göztepe-Konyaspor
21:30
29 Ağustos
Vanspor FK-Bandırmaspor
19:00
29 Ağustos
Sarıyer-Erzurumspor
21:30
29 Ağustos
Hamburger SV-St. Pauli
21:30
29 Ağustos
Elche-Levante
20:30
29 Ağustos
Valencia-Getafe
22:30
29 Ağustos
Cremonese-Sassuolo
19:30
29 Ağustos
Lecce-AC Milan
21:45
29 Ağustos
Lens-Brest
21:45
29 Ağustos
FC Groningen-Heracles
21:00

Irving: "NBA sonrası en büyük çiftçilerden biri olacağım"

Dallas Mavericks'in yıldız oyun kurucusu Kyrie Irving, basketbol kariyerinin ardından tarım sektörüne yönelme planlarını açıkladı.

calendar 29 Ağustos 2025 13:32
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Irving: 'NBA sonrası en büyük çiftçilerden biri olacağım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Dallas Mavericks'in yıldız oyun kurucusu Kyrie Irving, basketbol kariyerinin ardından tarım sektörüne yönelme planlarını açıkladı.

Irving, Twitch yayınında yaptığı açıklamada, NBA sonrası dönemde dünyanın en büyük çiftçilerinden biri olmayı hedeflediğini söyledi.

"Bunu açık açık söyleyeceğim: Emeklilikten sonra dünyanın en büyük çiftçilerinden biri olacağım. İnsanlara gıda ve ürün sağlayabileceğim, küçük, bütünsel yaşam köyleri kurmak istiyorum. İnsanların emekli olabileceği, kadınların güvenli doğum yapabileceği, ailelerin büyüyüp gelişebileceği yerler inşa edeceğim. Tarıma diğer şeylerden çok daha fazla ilgi duyuyorum," ifadelerini kullandı.


Irving, sahadaki üstün yeteneğinin yanı sıra, saha dışındaki sıra dışı açıklamalarıyla da sık sık gündeme geliyor. Daha önce dünyanın şekline dair tartışmalı yorumları ve Bill Gates'in ABD'deki toprak ve suyun çoğunu satın aldığı yönündeki iddiası nedeniyle tepki çekmişti. Ancak bu kez tarıma dair yaptığı açıklamalar, kamuoyunda çok daha olumlu yankı buldu.

NBA'de 2011 yılından bu yana forma giyen 32 yaşındaki yıldız, kariyerinde Cleveland Cavaliers, Boston Celtics, Brooklyn Nets ve Dallas Mavericks formaları giydi. Irving, 2016'da Cavaliers ile şampiyonluk yaşadı ve sekiz kez All-Star seçildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.