16 Kasım
Macaristan-İrlanda
2-3
16 Kasım
Portekiz-Ermenistan
9-1
16 Kasım
Azerbaycan-Fransa
1-345'
16 Kasım
Ukrayna-İzlanda
0-045'
16 Kasım
Arnavutluk-İngiltere
0-045'
16 Kasım
Sırbistan-Letonya
0-144'
16 Kasım
İsrail-Moldova
22:45
16 Kasım
İtalya-Norveç
22:45
16 Kasım
Nijerya-Kongo D. Cumhuriyeti
22:00

İrlanda, Macaristan'ı Troy Parrot ile üzdü!

Dünya Kupası Elemeleri F Grubu son maçında İrlanda, Macaristan karşısında ilk yarıyı 2-1 geride kapattığı karşılaşmayı 3-2 kazanarak play play-off biletini cebine koydu.

16 Kasım 2025 19:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
İrlanda, Macaristan'ı Troy Parrot ile üzdü!






Dünya Kupası Elemeleri F Grubu son maçında Macaristan ile irlanda karşı karşıya geldi.

Puskas Arena'da ynanan karşılaşmayı İrlanda, 3-2'lik skorla kazandı.

İrlanda'ya play-off'a taşıyan golleri Troy Parrott, 15. dakikada penaltıdan olmak üzere 80. ve 90+6. dakikalarda kaydetti.

Macaristan'ın gollerini ise, 3. dakikada Daniel Lukacs ile 37. dakikada Barnabas Varga attı.


Macaristan'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Roland Sallai, 90+3. dakikada oyundan çıktı.

Öte yandan Kasımpaşa forması giyen Macar savunmacı Atilla Szalai, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından İrlanda, puanını 10'a çıkardı ve Dünya Kupası play-off biletini cebine koydu. Macaristan ise 8 puanda kalarak Dünya Kupası fırsatını tepti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
