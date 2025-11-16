İrlanda, Macaristan'ı Troy Parrot ile üzdü!

Dünya Kupası Elemeleri F Grubu son maçında Macaristan ile irlanda karşı karşıya geldi.Puskas Arena'da ynanan karşılaşmayı İrlanda, 3-2'lik skorla kazandı.

İrlanda'ya play-off'a taşıyan golleri Troy Parrott, 15. dakikada penaltıdan olmak üzere 80. ve 90+6. dakikalarda kaydetti.





Bu sonucun ardından İrlanda, puanını 10'a çıkardı ve Dünya Kupası play-off biletini cebine koydu. Macaristan ise 8 puanda kalarak Dünya Kupası fırsatını tepti.

Macaristan'ın gollerini ise, 3. dakikadaile 37. dakikadaattı.Macaristan'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan, 90+3. dakikada oyundan çıktı.Öte yandan Kasımpaşa forması giyen Macar savunmacı, 90 dakika sahada kaldı.