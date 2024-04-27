İrfan Can Kahveci'den Galatasaray ve şampiyonluk sorusuna yanıt

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, Galatasaray ile şampiyonluk yarışı hakkında soruyu yanıtladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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İrfan Can Kahveci'den Galatasaray ve şampiyonluk sorusuna yanıt
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27 Nisan 2024 21:41
Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli futbolcu derbi sonrası sözlerine "Sporcularımız, iki Buse Naz'ımız Avrupa Şampiyonu oldu. Fenerbahçe olarak her dalda şampiyonluğa yürüyoruz." diyerek başladı.

Beşiktaş derbisi hakkında konuşan İrfan Can Kahveci "Maça da çok iyi başladık. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra kalitemizi göstermeye çalıştık. 2-0'dan sonra daha iyi olabilirdik. Bundan da ders çıkartacağız." dedi

Şampiyonluk yarışı hakkındaki soruyu yanıtlayan İrfan Can Kahveci "Her maçı kazanmak istiyoruz. Her maçı kazanacağız ve sonuca bakacağız." ifadelerini kullandı.

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