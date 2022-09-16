İrfan Can Kahveci: 'Çok iyi takım olduk'

Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden İrfan Can Kahveci, Rennes maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



İki farklı geriye düşmelerine rağmen maçı çevirdikleri için mutlu olduklarını belirten Kahveci, "Bugün yenebilirdik de 2-0 geriye düşsek de inanancımızı yitirmedik. Takıma çok inanıyorum. Çok iyi bir takım olduk, isimler değişiyor ama bir şey fark etmiyor, mutluyuz." açıklaamsını yaptı.



Attığı klas golle ilgili de konuşan İrfan Can, "Boşluk bulunca denemeye çalışıyorum. Kazanmak isterdik, inşallah diğer maçları kazanıp lider olarak çıkarız gruptan." diye konuştu.



Kırmızı kart pozisyonuyla ilgili ise başarılı oyuncu, "Koşarken rakibim itti, ardından ben ittim, sonra dirsek attı bana. Biliyordum kırmızı kart olduğunu o yüzden itiraz ettim." diyerek açıklamalarını tamamladı.





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